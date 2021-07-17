وكلاء اللواء ابراهيم يحذرون!

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حذر وكلاء الدفاع عن المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم، المحامون وسام المذبوح وأحمد شوقي المستراح وقاسم كريم، "كل من تسول له نفسه النيل من سمعة موكلنا أو كرامته".

وأصدروا بيانا قالوا فيه: "بعد أن بلغ السيل الزبى، وبدأت تتكشف الأيادي الخفية وراء الحملة الممنهجة بحق موكلنا اللواء عباس إبراهيم، ومنهم الذين ينالون منه عبر وسائل التواصل الإجتماعي أو الإعلام، نربأ بذكر أسمائهم، لعدم إعطائهم شرف الشهرة والتسلق على سمعة وكرامة موكلنا، وذلك عن طريق رمي التهم والأضاليل جزافا دون أدنى دليل أو بينة قانونية، نعلمهم أنهم أصبحوا هدف ملاحقة قضائية لنا، محذرين كل من تسول له نفسه النيل من سمعة أو كرامة موكلنا بأي وسيلة وبما لا يتلاءم مع حرية التعبير ضمن الضوابط المسموح بها سوف يكون محل ملاحقة قانونية، منعا للتمادي الممنهج والذي أصبح معروف الغايات والمآرب، وعليه فإن البيان الصادر عنا بالوكالة سوف يكون محل مراجعة قضائية لوقف تلك الحماقات التي تصدر عن العابثين بكرامات الناس وسمعتهم مهما علا شأنهم أو صغر وللموقف تتمة".