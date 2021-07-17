حرائق لبنان.. موضوع إتصالات الرئيس عون اليوم

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اتصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم، بوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، وعرض معه الأوضاع العامة، وطلب منه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين جهوزية كاملة لمواجهة تجدد الحرائق نتيجة الحرارة المرتفعة واحتمال وصول موجة حر الى البلاد، مما يعزز المخاوف من اندلاع حرائق.



وأكد فهمي للرئيس عون أنه طلب من الأجهزة المعنية والبلديات أن تكون جاهزة لمواجهة أي طارىء، مع إمكان الاستعانة بطوافات الجيش عند الضرورة.



وللغاية، اتصل الرئيس عون بالمدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، وطلب منه أن تكون أجهزة الدفاع المدني على أتم الاستعداد لمواجهة احتمال اندلاع حرائق، ولا سيما في المناطق الحرجية.