الحرارة تتخطى معدلاتها وتحذير من الحرائق والتعرض للشمس

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران، أن يكون الطقس حارا خلال اليومين المقبلين وتبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية لتصل الى ذروتها يوم الاثنين.

وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة:

طقس صيفي حار نسبيا ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية وتبلغ ذروتها يوم الاثنين، مع نسبة رطوبة مرتفعة تؤدي الى زيادة الشعور بالحر (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تموز هو ما بين 24 و32 درجة).

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئبا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية التي تتخطى معدلاتها الموسمية. تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية ومن التعرض لأشعة الشمس. ننصح المواطنين بالاكثار من شرب المياه.

الأحد: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، نحذر من التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة ومن خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع لتصل الى ذروتها لهذه الموجة. نكرر التحذير من التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة ومن خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الثلاثاء: قليل الغيوم وبداية إنخفاض بدرجات الحرارة والتي تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

درجات الحرارة على الساحل من 26 الى 33 درجة، فوق الجبال من 19 الى 33 درجة،

وفي الداخل من 21 الى 36 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية وغربية نهارا، جنوبية شرقية ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

الانقشاع:متوسط على الساحل ويسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85 %

حال البحر:منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 28°م.

الضغط الجوي:755 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 05,39، ساعة غروب الشمس: 19,49.