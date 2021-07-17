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عملية سلب بقوّة السلاح في النبطية... إليكم ما حصل!

17
JULY
2021
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بتاريخ 12-6-2021، أقدم مجهولون على سلب مبلغ /550/ مليون ليرة لبنانية، بقوّة السّلاح، من المواطن: م. ض. (من مواليد عام ۱۹۸۷)، وذلك بعد استدراجه الى مدينة النبطية، بهدف تصريف عملة لبنانية الى دولار أميركي، حيث عمدوا إلى إطلاق النار عليه واصابته في رجله، ولاذوا بعدها بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.
 
بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، تمكنت عناصرها من تحديد هويّة المشتبه بهم، ومن بينهم:
 
ت. ط. (من مواليد عام ۱۹۸۷، لبناني) وع. ح. (من مواليد عام 1995، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب /5/ ملاحقات قضائية بجرائم قتل، سرقة، سلب وإطلاق نار، ويُعتبر من الأشخاص الخطرين.
 
بتاريخي 3 و13-7-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت الشعبة من توقيف الأول في محلة دوار الحسبة – صيدا، على متن سيارة من نوع "BMW" لون ابيض، والثاني في بلدة بشامون.
 
بالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ عملية السلب بقوة السلاح، بالاشتراك مع آخرين، واعترف الموقوف الثاني أنه هو من أطلق النار من مسدس حربي باتجاه الضحية وأصابه في رجله في أثناء عملية السلب، وأنه اشترى سيارة من نصيبه في العملية (تم ضبطها).
 
أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.
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