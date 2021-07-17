بعقليني: مواجهة اللاعدالة والحفاظ على قيمة " النسيج "الاجتماعي

A + A -

تتابع جمعيّة عدل ورحمة بالشراكة مع جمعيّة العناية الصحية وضمن برنامج استدامة خدمات نقص المناعة البشرية، المموّل من الصندوق العالمي لمكافحة الايدز والسلّ والملاريا، توزيع قسائم شرائية- ١٥٠قسيمة كلّ منها بقيمة ٥٠٠ الف ليرة لبنانية- وصناديق تحتوي على مواد تعقيم وتنظيف( ١٥٠ صندوق) على بعض سجناء رومية وعائلاتهم، كما للذين يتعالجون من الارتهان للمخدِّرات من خلال "العلاج بالبدائل " في بيت الايواء التابع لجمعيّة عدل ورحمة.

لفت رئيس جمعيّة عدل ورحمة الأب الدكتور نجيب بعقليني الى " أن الاوضاع المرزية التي تتحكم بالبلاد والعباد على جميع الصّعد، تحتّم على كلّ مسؤول الاحتكام الى ضميره والعمل بجدية واخلاق ومهنية، من اجل الحدّ من الانهيار الحاصل الذي يضرب بالصّميم كافة افراد المجتمع، بسبب عدم المصداقية والشفافية وتفشي الفساد والتسلط واستفحال غالبية التجار واصحاب رؤوس الاموال في جني الارباح غير المشروعة. من هنا تستمر جمعية عدل ورحمة بالشراكة مع جمعية العناية الصحية بدعم بعض العائلات المتعثرة اقتصاديًا وماليًا، على قدر المستطاع، لاسيّما في هذه الظروف الصعبة والقاسية، والانهيار الحاصل والمستمر وبصورة سريعة".

وحثّ الاب بعقليني افراد المجتمع الى التضامن والتعاون والصبر، ومواجهة اللاعدالة من خلال التحرك السلميّ من اجل تطبيق حقوق الانسان والحفاظ على كرامته، كما الحفاظ على "النسيج " الاجتماعي الذي تتحلى به البلاد.

وأخيراً شكر الاب بعقليني " كلّ الجهات المانحة التي قدّمت ومازالت تقدّم الهبات والمساعدات من اجل صمود الشعب اللبناني، وطالب متابعة دعم الشعب اللبناني بشتى الوسائل.