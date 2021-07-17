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ماذا قالت موسكو عن إعتذار الحريري؟

17
JULY
2021
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أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، خلال إتصال هاتفي مع الرئيس المُعتذر سعد الحريري، عن "أمله في إجراء مشاورات مبكرة بشأن تشكيل حكومة جديدة في لبنان".
 
وجاء في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "نأمل في قيام رئيس البلاد بإجراء المشاورات التي ينص عليها الدستور مع ممثلي الفصائل البرلمانية في المستقبل القريب لاتخاذ قرار بشأن رئيس وزراء جديد، وتشكيل حكومة مؤهلة تحظى بدعم جميع القوى السياسية والطائفية القيادية في الجمهورية اللبنانية".
 
كما أعربت الخارجية الروسية، عن "أسفها لعدم تمكن الحريري من الإتفاق مع رئيس لبنان على تشكيل الحكومة".
 
 
 
وأشار الجانب الروسي بأسف إلى أنه "في غضون 9 أشهر منذ أن تولى الحريري منصب رئيس مجلس الوزراء، لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق مع رئيس الجمهورية ميشال عون بشأن تشكيل الحكومة التكنوقراطية الجديدة في البلاد".
 
في الوقت نفسه، أكدت الخارجية الروسية "إستعدادها لمواصلة الإتصالات مع جميع ممثلي الدوائر الإجتماعية والسياسية المؤثرة في لبنان من أجل تعزيز العلاقات الودية والتعاون ذات المنفعة المتبادلة".
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