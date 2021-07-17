سامي فتفت يَكشف عن سبب تدهور العلاقة مع "القوّات"

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إعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب سامي فتفت، أنّ رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع "لا يستطيع أن يطلب دعمنا في الإنتخابات الرئاسية من دون تفاهم معنا على الأسس التي ستدفعنا لانتخابه"، لافتاً إلى أنه "أصلاً ليس الوقت للتفكير بالإستحقاق الرئاسي حالياً إنما بكيفية وضع حد للإنهيار".

وأوضح فتفت، في حديثٍ لـ"الشرق الأوسط" ضمن مقال للصحافية بولا أسطيح، أنّ علاقة "المستقبل" مع "القوات" تدهورت منذ قرار وزرائهم الإستقالة من حكومة الرئيس الحريري، الذي تزامن مع قرار بالتصعيد بوجه كل القوى، ومن بينها تيار المستقبل علماً بأنه تم التصويب علينا أكثر من سوانا بناء على حسابات معينة، وبالتالي يفترض أن يتحملوا مسؤولية مواقفهم".

وأضاف، "اليوم هناك تباعد مع "القوات" ومع الكثير من الأحزاب الأخرى، لكن في السياسة لا شيء يدوم أو يستمر على ما هو عليه، وإن كنت أرجح أن نخوض الإنتخابات المقبلة من دون تحالفات".

وأشار فتفت، إلى أنه "منذ ثورة 17 تشرين والإنفجار في مرفأ بيروت هناك لبنان جديد يولد، يستوجب أن تكون هناك إعادة قراءة وأفكار جديدة لكل الأحزاب والتيارات تتحمل جزءاً من مسؤولية ما وصلنا إليه".