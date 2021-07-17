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أبيض "مُتشائم": دخلنا في موجة كورونا جديدة!

17
JULY
2021
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غرّد مدير "مستشفى رفيق الحريري الجامعي"فراس الأبيض عبر "تويتر" بالقول:"لنكن صريحين، نحن دخلنا في موجة كورونا جديدة. إلى أي مدى ستسوء الامور يعتمد على معدل الاستشفاء، علمًا ان معدل نشر اللقاح المنخفض لدينا لا يبشر بالخير. علاوة على ذلك، المستشفيات الآن أقل استعدادًا من ذي قبل بسبب الازمات المتلاحقة، والناس في حالة منهكة ماديًا وجسديًا ونفسيًا".
 
أضاف:" كيف ستستجيب السلطات؟ لا توجد استراتيجية واضحة. حتى وقف التدفق اليومي لعشرات حالات كورونا الإيجابية الداخلة عبر المطار لا يزال صعب المنال. من دون استراتيجية منسقة، سيتعين على المستشفيات والمرضى محاربة الوباء بمفردهم".
 
وتابع:"هل نحن قريبون من مناعة القطيع؟ ينتشر متحور دلتا حتى في مجتمعات اخرى ملقحة بشكل أفضل، كما أن حالات الاستشفاء هناك آخذة في الارتفاع، وقريباً ستتزايد الوفيات. إن السعي وراء مناعة القطيع من خلال العدوى الطبيعية يعني أن العديد من المرضى سيكونون أضحية من اجل الآخرين".
 
وأردف:"بعض الكوارث طبيعية، فيما البعض الآخر هي من صنع الإنسان. مع اقتراب الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، واضح أن استجابتنا للوباء ليست أقل إهمالًا. بعد الآلاف من وفيات الكورونا، ها نحن ندخل موجة جديدة غير مستعدين. عيد بأي حال عدت يا عيد".
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