عناوين الصحف ليوم السبت 17 تمّوز 2021

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الأخبار

آل سلمان: طريق آخر للخلافة

«الصحة» تحدّد سعر صرف الدعم بـ 12 ألف ليرة | تجّار الأدوية: لن نحلّ الأزمة!

البحث عن بدائل الحريري: ميقاتي يرفض رئاسة الحكومة

انفجار المرفأ: عريضة نيابيّة لاتّهام دياب والوزراء السابقين

البناء

تجاهل دوليّ للحريريّ ودعوة لتسريع الحكومة…وميقاتي متقدّم بدعم فرنسيّ

الدولار يتحفز لسعر الـ 25000… واستعداد لرفع الدعم عن الدواء والمحروقات

قطع الطرقات يعود إلى الواجهة… وعقدة الناعمة تهدّد بتفجير أمنيّ وشعبيّ

الجمهورية

الاستشارات تنتظر العثور على بديل

ضغوط للتسعير بالدولار

هل سنُسقط سليم الحص مجدداً في الانتخابات؟

لماذا أُلغيت «الاحتفالات» باعتذار الحريري؟

وتيرة تفشي جائحة كورونا تتسارع عالميًا

اللواء

صفعة الإعتذار: خيبة دولية والبدائل تسبق الإستشارات

البنتاغون يحذر من تدهور أمني.. وقائد الجيش لمنع الفوضى بعد اشتباكات جبل محسن

مبعوث أميركي لمسؤولين إسرائيليين: السلطة في وضع خطير وغير مستقر

القوات الأفغانية تحاول وقف تقدم طالبان نحو المدن والمعابر الحدودية