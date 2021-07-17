أسرار الصحف ليوم السبت 17 تمّوز 2021

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البناء



خفايا

سجلت مصادر رئاسية سرعة التعليقات الأميركية والفرنسية والأوروبية على اعتذار الرئيس سعد الحريري وخلوّها من أي دفاع عنه او تبنٍّ لمواقفه واتهاماته وأعذاره ودعوتها لتسريع تسمية بديل عنه ما ينفي كل مزاعمه عن كونه المرشح المفضل لدى هذه الجهات أو كلامه عن أن شروطه كانت شروطها.



كواليس

قال مصدر قياديّ معنيّ بالمشاورات التمهيديّة لتسمية رئيس مكلّف بتشكيل الحكومة أن المرحلة الأولى ستكون استكشاف حدود التعاون الخارجيّ عربياً وغربياً وشروطها قبل الدخول في البحث بخيارات يرغب بها الفريق الرئاسي، لكنها محفوفة بمخاطر الفشل.

الجمهورية

اعتبر قيادي حزبي أن أسوأ ما في الوضع الحالي هو أن اللبنانيين أصبحوا أشبه بشعب نازح في وطنه كما توحي المساعدات لهم.



تريثت قيادة حزب في الردّ على رئيس تيار بارز ودرست ردّها وأعلنته بطريقة توضيحية غير هجومية لأن معركتها مختلفة الآن عن السابق.



استطاع أحد التيارات السياسية أن يوحِّد صفوف مهندسيه على مرشح واحد لرئاسة النقابة بتدخُّل حاسم من رئيسه قبل 36 ساعة من الإستحقاق.

اللواء



يعترف دبلوماسي في دولة كبرى أن بلاده تتعامل ببرغماتية مع النفوذ القوي لدولة كبرى أخرى!



ما يزال خبراء ماليون يشككون باحتمالات أن ترى البطاقة التمويلية النور.



ناقش حليفان في لقاء بقي بعيداً عن الأضواء، مرحلة ما بعد اعتذار الحريري!