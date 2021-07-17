living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم السبت 17 تمّوز 2021

17
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء


خفايا
سجلت مصادر رئاسية سرعة التعليقات الأميركية والفرنسية والأوروبية على اعتذار الرئيس سعد الحريري وخلوّها من أي دفاع عنه او تبنٍّ لمواقفه واتهاماته وأعذاره ودعوتها لتسريع تسمية بديل عنه ما ينفي كل مزاعمه عن كونه المرشح المفضل لدى هذه الجهات أو كلامه عن أن شروطه كانت شروطها.


كواليس
قال مصدر قياديّ معنيّ بالمشاورات التمهيديّة لتسمية رئيس مكلّف بتشكيل الحكومة أن المرحلة الأولى ستكون استكشاف حدود التعاون الخارجيّ عربياً وغربياً وشروطها قبل الدخول في البحث بخيارات يرغب بها الفريق الرئاسي، لكنها محفوفة بمخاطر الفشل.

 

الجمهورية
اعتبر قيادي حزبي أن أسوأ ما في الوضع الحالي هو أن اللبنانيين أصبحوا أشبه بشعب نازح في وطنه كما توحي المساعدات لهم.


تريثت قيادة حزب في الردّ على رئيس تيار بارز ودرست ردّها وأعلنته بطريقة توضيحية غير هجومية لأن معركتها مختلفة الآن عن السابق.


استطاع أحد التيارات السياسية أن يوحِّد صفوف مهندسيه على مرشح واحد لرئاسة النقابة بتدخُّل حاسم من رئيسه قبل 36 ساعة من الإستحقاق.

 

اللواء

يعترف دبلوماسي في دولة كبرى أن بلاده تتعامل ببرغماتية مع النفوذ القوي لدولة كبرى أخرى!

ما يزال خبراء ماليون يشككون باحتمالات أن ترى البطاقة التمويلية النور.

ناقش حليفان في لقاء بقي بعيداً عن الأضواء، مرحلة ما بعد اعتذار الحريري!

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout