كورونا لبنان - وفاة واحدة... ماذا عن الإصابات؟

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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، "تسجيل 577 حالة جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 55004".



وأوضحت أنّه "تمّ تسجيل 546 إصابة بين المقيمين و31 حالة بين الوافدين"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 7883". وذكرت أنّ "عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 139، من بينها 64 حالة في العناية المركّزة"، لافتةً إلى أنّ "عدد الفحوصات المخبريّة أمس هو 25250".