رئاسة الجمهورية: كلام "النهار" لا أساس له من الصحة

يؤكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان الكلام المنسوب في "المحضر" الى رئيس الجمهورية، لا أساس له من الصحة، وهو من نسج خيال تلك "المصادر السياسية" المعروفة بهدف احداث بلبلة في الرأي العام وتشويه الواقع، لاسيما وان الحضور في هذا اللقاء اقتصر على الرئيسين عون والحريري فقط.