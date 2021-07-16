بعد إعتذار الحريري .. وهاب يكشف عن البديل

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أشار رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب في حديث له عبر قناة الـ "MTV" الى ان: "ما كان يجب أن يكلّف الرئيس سعد الحريري من الأساس وأضعنا 9 أشهر من وقت البلد وقد وُجّهت إليه نصائح خارجية بعدم الترشح لرئاسة الحكومة".
وتابع:" لدى حزب الله خطّان أحمران لا يتجاوزهما هما الصراع الشيعي- الشيعي والصراع الشيعي - السني".
وأضاف: "أعتقد أن الجو بين الفرنسيين وحزب الله ممتاز واليوم يُعمل على نجيب مقاتي كبديل عن الحريري".
وأستكمل: "أعتقد أن أمور المنطقة بدأت في طريق الحلّ ويجب أن نواكب هذه الحلول ولا بديل عن دور السعودية في لبنان".