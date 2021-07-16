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أبو شقرا دعا إلى عدم الهلع والتهافت على المحطات: المواد مؤمّنة

16
JULY
2021
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قال ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا، في بيان، بعد اجتماع للموزعين: "اطلعنا في الفترة الاخيرة على جملة بيانات وتصريحات متعلقة بالاجازات والدعم للمواد النفطية، وزعم عدم تأمينها من قبل مصرف لبنان وغيرها من الأمور غير الدقيقة، وتبين انها صادرة عن غير ذو صفة.

 

كما لفتنا، إن مضمونها غير دقيق وغير صحيح إطلاقا، وهو الذي يؤدي الى هلع المواطنين وإقدامهم على التهافت والوجود أمام المحطات بصورة هستيرية وتعظيم الازمة وتفاقمها.

 

فإننا ناسف عن هكذا تصرفات غير مسؤولة من اشخاص لا حس وطنيا عندهم، في حين كان الاجدى بهم، ومطلوب منهم وقبل إصدارهم هكذا بيانات، التدقيق في الموضوع والتحري عنه، فبدلا من القول خطأ بعدم وجود إجازات صادرة عن مصرف لبنان، كان لا بد منهم التأكد من وجودها لكونها فعلا وقعت من مصرف لبنان لا بل اكثر من ذلك، يوجد توجه لإعطاء الموافقات والإجازات المسبقة اللازمة للمرة الثانية خلال الاسبوع المقبل لمجموعة شركات.

 

لذلك، فإننا ومن باب حرصنا الوطني ندعو المواطنين الى عدم الهلع والتهافت على المحطات لكون المواد مؤمنة وموافق على إجازات استيرادها ولا خوف على ذلك".

 

كما دعا أبو شقرا المواطنين الكرام الى "التأكد من صدقية اي ناشر لاي بيان او تصريح، وبالتالي وجوب الرجوع وسؤال المراجع الرسمية المختصة المسؤولة في القطاعين النفطي والمالي".

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