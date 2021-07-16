living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طقس حار ورطب يسيطر على لبنان .. وتحذير!

16
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديريةالعامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية التي تتخطى معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية ومن التعرض لأشعة الشمس.


وجاء في النشرة التالي:

- الحال العامة: طقس صيفي رطب وحار يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية اعتبارا من يوم السبت وتبلغ ذروتها يوم الاثنين.

ملاحظة : (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تموز هو ما بين 24و 32 درجة).

- الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر كما يتشكل الضباب على المرتفعات أحيانا.

السبت: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية التي تتخطى معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية ومن التعرض لأشعة الشمس.

الأحد: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، نحذر من التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة وخطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع لتصل الى ذروتها ، كما يحذر من التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة وخطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

- الحرارة على الساحل من 23 الى 33 درجة، فوق الجبال من 19 الى 31 درجة، في الداخل من 21 الى 37 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل ويسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65و 85 %

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة

- الضغط الجوي: 754 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 5,39

- ساعة غروب الشمس: 19,49

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout