طقس حار ورطب يسيطر على لبنان .. وتحذير!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديريةالعامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية التي تتخطى معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية ومن التعرض لأشعة الشمس.



وجاء في النشرة التالي:

- الحال العامة: طقس صيفي رطب وحار يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية اعتبارا من يوم السبت وتبلغ ذروتها يوم الاثنين.

ملاحظة : (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تموز هو ما بين 24و 32 درجة).

- الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر كما يتشكل الضباب على المرتفعات أحيانا.

السبت: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية التي تتخطى معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية ومن التعرض لأشعة الشمس.

الأحد: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، نحذر من التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة وخطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع لتصل الى ذروتها ، كما يحذر من التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة وخطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

- الحرارة على الساحل من 23 الى 33 درجة، فوق الجبال من 19 الى 31 درجة، في الداخل من 21 الى 37 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل ويسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65و 85 %

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة

- الضغط الجوي: 754 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 5,39

- ساعة غروب الشمس: 19,49