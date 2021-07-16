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أيادٍ تتلاعب بسعر الصرف..!

16
JULY
2021
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أكد الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، أن "اعتذار الرئيس سعد الحريري أحدث خضة كبيرة تعكس أن الفراغ سيطول واستنزاف الدولار وطبع الليرة سيكونان أكثر، ما يفقد الليرة من قيمتها وبالتالي يجعل الطلب على الدولار أكبر"، مستغرباً في الوقت نفسه "الارتفاع الذي سجّله الدولار ليلاً"، قائلا: "هناك أيادٍ تتلاعب بسعر الصرف والتطبيقات لا تعكس الواقع الحقيقي".

 

وفي حديث إلى "صوت كل لبنان"، أشار عجاقة إلى أن "هناك مخاوف اقتصادية بينها تأخر حصول لبنان على حصته من صندوق النقد الدولي اذا لم تكن هناك حكومة تفاوض الصندوق"، معتبراً أن "اعتذار الحريري يعني تأخراً في جلب هذه الأموال".

 

كما دعا حكومة الرئيس حسان دياب إلى ضبط الاحتكار والأسعار، "لأنه اذا ترك البلد في هذه الفوضى، فاللبناني سيعاني والأمر قد يتطور الى عنف في الشارع". وأوضح أن "لبنان لم يصل بعد الى الانهيار التام"، لافتاً الى أن "هناك سببين اقتصاديين يدفعان الى الغضب الشعبي الكبير هما: البنزين والخبز".

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