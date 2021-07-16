توقيف متعامل مع العدو الإسرائيلي بعد تنفيذه لمهام محدّدة

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

"في إطار ملاحقة شبكات التعامل مع العدو الإسرائيلي، التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، توصّلت إلى تحديد هويّة شخص قام بالتواصل مع استخبارات هذا العدو، وتمكّنت القوّة الخاصّة التابعة لها بتاريخ 30-6-2021 من توقيفه في منطقة البقاع الغربي، ويُدعى: م.ي. (من مواليد عام 1990، لبناني).

بالتحقيق معه، اعترف أنّه في مطلع العام 2019، قام بإرسال بريد الكتروني الى عدّة أجهزة أمنية إسرائيلية طالبًا العمل لصالحها، فتواصل معه شخص وعرض عليه العمل معه وذلك من خلال جمع المعلومات، إضافة إلى تكليفه بمهام أخرى مقابل مبالغ مالية، فوافق على ذلك. وقام مشغّله بتدريبه وطلب منه جمع معلومات معيّنة قام بتحديدها له، فنفّذ طلباته وقام بتزويد العدوّ بالمعلومات المطلوبة.

كذلك اعترف أنّه حاول التواصّل مع موقع الجيش الإسرائيلي عبر إرسال بريد إلكتروني طالبًا العمل لصالحهم.

تمّ التأكّد من جميع المعطيات المذكورة أعلاه من خلال أقوال الموقوف وتطابقها مع تحليل مضبوطاته وهواتفه، وأودع القضاء المختص، بناءً على إشارته".