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عناوين الصحف ليوم الجمعة 16 تموز 2021

16
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الأخبار

الحريري يهرب إلى الانتخابات
البطاقة التمويليّة: رئيس الجمهوريّة لم يوقّع واللجنة الوزاريّة تُماطل!
التدقيق الجنائي: العرقلة مستمرة
توقيع عقد الفيول مع العراق خلال أيام

البناء

الحريري: 9 شهور لشدّ العصب الطائفيّ وليس لتشكيل حكومة… واعتذار يُكمِل المشوار
العهد والتيار: تحقّق الهدف… فما هو سيناريو الإنقاذ وكيف ستتشكل حكومة جديدة؟
لبنان.. بين فرضيّات الاهتمام الدوليّ والإقليميّ ومخاطر شوارع الطوائف المستنفرة!

اللواء

عون يدفع الحريري إلى الإعتذار.. ومخاوف عربية ودولية من الفوضى
الرئيس المعتذر يرفض الفراغ وعاتب على حزب الله.. والشارع يهتز والدولار يكسر حاجز السقوف العالية

 

الديار

مسرحية التكاذب تنتهي بثمن باهظ... الحريري «يعتذر»... ولبنان نحو المجهول
لا تسمية «للبديل»... تصعيد مع حزب الله وتحريك «للشارع»... بري «مُنزعج»
الاستشارات النيابية «مُعلّقة» والليرة تنهار... «اسرائيل» تضغط لمنع الحرب!

 

الجمهورية

إمعان في تدمير البلد
الدولار يحلق والشارع يغلي
إعتذار الحريري يعيد الأزمة الى بداياتها.. وبوادر انــعدام توافق على البديل

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