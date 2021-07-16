أسرار الصحف ليوم الجمعة 16 تموز 2021

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البناء

كواليس

قال دبلوماسي أوروبي مشارك في المفاوضات حول الملف النووي الإيراني إن إيران أبلغت المعنيين بتأجيل التفاوض بانتظار الانتقال الدستوريّ بعد انتخاباتها الرئاسية في تكريس لموقعها وتذكير للأميركي بأن استحقاقاتها مهمّة أيضاً، لكنها دولة تحترم تواقيعها.

خفايا

قال مرجع سياسي إن هاجس الاطراف الرئيسية المعنية بتشكيل الحكومة هو السعي لضمان حجمها النيابي في الانتخابات النيابية تمهيداً لحجز دور مؤثر في الانتخابات الرئاسية المقبلة ولو بقي البلد دون حكومة وصار الدولار بـ 100 الف ليرة.

اللواء

همس

لا يزال التجاذب الدولي - الإقليمي لاعباً قوياً في استمرار أزمة لبنان، وبالتالي عدم التوافق على ادارة جديدة للبلد.

غمز

تبدّلت خيارات كثيرة، في ما خصّ بديل الرئيس المعتذر، وسط مخاوف من عقم الاستشارات والتأليف!

لغز

مع أن حزباً بارزاً أبدى حرصاً على تأليف الحكومة، إلا أن شكوكاً، كانت تستوطن مرجعاً من عدم الدعم الحقيقي للتشكيل.

الجمهورية

لقى مرجع بارز الأسبوع الماضي من جهات إقليمية ودولية صديقة له إشارات غير مشجعة على صعيد ترتيب العلاقة بينه وبين جهة إقليمية فاعلة.

لوحظ أن مرجعية دينية ترتبط بثنائي سياسي سارعت الى إعلان موقف قد يكون تمهيداً لموقف الثنائي في الايام المقبلة.

سألت أوساط سياسية بارزة عن جدوى إصرار السفيرتين الفرنسية والأميركية على زيارة رئيس الجمهورية قبيل استقباله الرئيس المكلف واعتذار الاخير عن التأليف.