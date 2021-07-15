سالم زهران: حزب الله ينظر الى حكومة اللون الواحد على أنّها حكومة فاشلة

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تحدّث مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران عن الوضع الحالي في لبنان، وعن التحركات التي حصلت في صور اليوم، بالقول :" تعلّمك التجربة ان لا ترى الناس كيف يدخلون بل كيف يخرجون"، مضيفًا الى ان "الوضع مقبول، وحزب الله يعمل في منطقته جاهدًا لضبط الأمور ومنع التفلّت".

وعن اعتذار الرئيس سعد الحريري وتحرّكات الناس في الشوارع، قال في حديث لبرنامج "طوني خليفة" على الـ LBCI و"صوت بيروت انترناشونال": "توقَّعَت القوى الأمنية أن تكون ردّة الفعل أقوى في الشارع وأعنف بعد اعتذار الحريري".

وأشار الى ان " حزب الله ينظر الى حكومة من لون واحد على أنّها حكومة فاشلة"، لافتاً الى ان "حزب الله هو الأقوى والأكبر والأكثر تنظيمًا داخل فريق 8 آذار، ولكن الأضعف داخل تفاصيل الادارة اللبنانية".