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جنبلاط: لا يزال هناك من مجال لحكومة تفاوض صندوق النقد عبر الفرنسيين وتوقف الانهيار

15
JULY
2021
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اكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ان "المجتمع الدولي يريد تشكيل حكومة توقف الانهيار وتقوم باجراء الاصلاحات"، معتبرا انه "لا يزال هناك من مجال لحكومة تفاوض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عبر الفرنسيين وتوقف الانهيار".

وقال جنبلاط، في حديث إلى قناة "mtv": "لا يجوز ترك البلد لهذا الانهيار في كل المجالات. فليتفضلوا بمشاركة اللبناني العادي في همومه من الدولار الى الدواء والبنزين وغيرها".


ورأى جنبلاط أنّ الرئيسين "سعد الحريري وميشال عون أجهضا المبادرة الفرنسية"، مضيفًا "منذ سنة ونصف، وأنا أنصح الرئيس المكلف سعد الحريري بتكليف أحد آخر لأنني أعلم أن عون لا يريده، ولا يجوز رهن البلد بمزاج شخص من هنا أو هناك ولكن لم يعد هناك من نصيحة تنفع".

ولدى سؤاله عن النصيحة التي يقدمها للرئيس الحريري، قال: "لا انصحه بشيء".

ولفت جنبلاط الى ان "المبادرة الفرنسية من الأساس تقبل بحزب الله ولكن ما علاقة المواطن اللبناني بخلاف سعد الحريري مع السعودية ولا يجوز لاحد شخصنة الازمة والقول: "أنا أو لا أحد".

وتابع: "الشروط والمعايير وضعها الفرنسي وقبلناها والعناد حصل من الجهتين فهل نضحي بالوطن؟".

واعتبر جنبلاط "أن الرئيس عون لا يستطيع ان لا يقبل بأي شخص، وعليه بحسب الدستور السير بالاستشارات والدخول في أتون الطائفية خطر جداً".

وشدد على انه "يجب الدعوة الى الاستشارات، والقضية قضية وطن لا سنية ولا مسيحية ولا درزية"، وقال: "أنا مستعد أن أتخلّى عن أي منصب للوصول الى التسوية".

وشن جنبلاط هجومًا على الحريري، معتبرًا أن الحريري والرئيس عون أجهضا المبادرة الفرنسية.

وقال جنبلاط: "من سنة يقول لنا سعد، أنا أو ما في غيري... رضخنا... ثم اتى موضوع مصطفى أديب... ورضخنا... ولكن الوضع على الارض لا يتحمّل مزاجية لا هذا ولا ذاك"، مضيفًا "انظروا إلى هموم الناس وعالجوها أولاً".

وتابع: "انا ادعو الى التسوية. ولا احد يريد التضحية من انانيته للتسوية، ضحّوا من اجل التسوية".

ودعا جنبلاط حكومة تصريف الاعمال الى "العمل واتخاذ القرارات الى حين تشكيل الحكومة".

وأكد أن "نتائج الانتخابات ستؤدي الى سقوط غالبية هؤلاء المتحكّمين بالناس اليوم والشعب قال كلمته وهو ليس غبياً برؤية مسرحيات مجلس النواب".

وتابع: "لا أنصح الرئيس عون بنصائح سليم جريصاتي".

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