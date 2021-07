"الميدل ايست" اعلنت أسماء الفنادق المعتمدة في لبنان للركاب القادمين من 11 بلد

A + A -

أعلنت شركة طيران الشرق الاوسط -الخطوط الجوية اللبنانية في بيان، أنه يتوجب على جميع الركاب القادمين من المملكة المتحدة والبرازيل والإمارات العربية المتحدة والهند وملاوي وإثيوبيا وزامبيا وليبيريا وكينيا وغامبيا وسيراليون (وليس الركاب العابرين عبر هذه الدول) الزامية حيازة حجز فندقي على نفقتهم الخاصة، لمدة 4 أيام/ 3 ليال في أحد الفنادق المعتمدة.

وأشارت إلى أنه لا يسمح للركاب الذين ليس لديهم حجز فندقي (في أحد الفنادق المذكورة أدناه) بالصعود على متن الطائرة.

ونشرت شركة طيران الشرق الاوسط في البيان أسماء هذه الفنادق وعناوينها: "

Contact

Email

Hotel Name

T: +961 01 791000 // +961 70380000

reservations@lancasterplaza.com

Lancaster Plaza - Beirut



T: +961 5 458 000

Reservations@lancastertamar.com

Lancaster Tamar Hotel-Hadat, Beirut

T: +961 1 3681 1 1

Whatsapp: +961 3 608799

Reservations.beirut@radissonblu.com

Radisson Blu Martinez Hotel - Ain Al Mraiseh

T: +961 1 340680 Ext O or 220/T: +961 71 612126 // +961 3 243535 Res@mayflowerbeirut.com May flower Beirut - Hamra Wwhats App: +961 76 6663 14

+961 766 66312

Reservation@royaltulipachrafieh.com

Royal Tulip Hotel - Achrafieh

Tel: +961 1 333099

Whats App +961 76 1 16777

+961 3 570333

reservations@alifehotels.com

Alife Apart Hotel - Sodeco

T: +961 1 371888 / WhatsApp +961 3 253988 Res.gefinor@)rotana.com Gefinor Rotana - Beirut

T: +961 71 1 14734

+961 78 822818

sales.raouche@rotana.com christiane.maalouf@rotana.com Abed.moubayed@rotana.com

Raouche Arjaan by Rotana - Beirut

T: +961 1 373210 // +961 3 617591

Reservation@rivierahotel.com.lb

Riviera Hotel - Beirut

T: +961 1450909 // Hot line 1543

reservation@assahavillage.com

Assaha Hotel - Airport road

T: +961 01 361999 // +961 70 007366

www.theparisianplaza.com

The Parisian Hotel - Ain Al Mraiseh

T: +961 04 555999

Whatsapp: +961 81 796 337

http://www.leroyal.com

Le Royal Hotel - Dbayeh

T: +961 09 900200

Whatsapp: +961 03 704417

info@sunrisehotellb.Com

Hotel Sunrise - Sahel Alma - Jounieh

T: +961 71 552828

Reservation.stone55@Warwickhotels.com

ZStone 55 - Zalka Highway

T: +961 01 798800 // Whatsapp: +961 70 800868 // +961 03 077533 ifaour@eliteduroyhotel.com Elite Hotel & Spa Raoucheh - Australia street ".

ولفتت إلى أنه يستثنى من الحجر الفندقي كل من:

- البعثات الديبلوماسية الوطنية والاجنبية وعائلاتهم على ان تلتزم الحجر لمدة أربعة أيام في مقر اقامتها.

- الركاب الراغبين بالقدوم والذين مر على تلقيهم جرعة واحدة على الاقل من أي لقاح Covid19 فترة لا تقل عن اسبوعين قبل سفرهم الى لبنان.

- الركاب العابرون براً الى سوريا عبر مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت.

- الركاب القاصرون (دون 18 سنة) سواء كانوا قادمين بمفردهم أو برفقة أهلهم.

- الركاب الذين غادروا لبنان ويريدون العودة خلال فترة أسبوع، أي الذين غادروا خلال أحد أيام الاسبوع وعادوا في نفس اليوم خلال الاسبوع التالي، بالاضافة الى اعفائهم من إجراء فحص PCR في البلدان التي يرغبون بالعودة منها ويخضعون لفحص PCR فور وصولهم الى مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت.