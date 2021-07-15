الرئيس عون تسلّم رسالة خطية مشتركة من وزيري الخارجية الاميركية والفرنسية نقلتاها اليه سفيرتا اميركا وفرنسا

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تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم درس الصيغة الحكومية التي قدمها اليه الرئيس المكلف سعد الحريري امس الاربعاء. وتلقى الرئيس عون اتصالاً هاتفياً من الرئيس الحريري تقرر خلاله ان يزور الرئيس المكلّف قصر بعبدا بعد ظهر اليوم لاستكمال التشاور.

سفيرتا اميركا وفرنسا

واستقبل الرئيس عون، السفيرة الاميركية في بيروت السيدة دوروثي شيا، والسفيرة الفرنسية في بيروت السيدة آن غرييو وعرض معهما الاوضاع العامة في البلاد والمستجدات الحكومية. وسلّمت السفيرتان الرئيس عون رسالة خطية مشتركة من وزيري الخارجية الاميركية والفرنسية انطوني بلينكن وجان ايف لودريان أكدا فيها على اهتمام بلديهما بالوضع اللبناني وضرورة الاسراع في تشكيل حكومة جديدة تواجه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان.