الرئيس عون تسلم اوراق اعتماد سفراء المملكة المتحدة وانغولا ومولدوفا ومالطا

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شهد القصر الجمهوري قبل ظهر اليوم تسلّم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اوراق اعتماد أربعة سفراء جدد معتمدين في لبنان هم: سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الدكتور IAN COLLARD، وسفير جمهورية انغولا NELSON MANUEL COSME، وجمهورية مولدوفا DMITRI CROITOR، وجمهورية مالطا الدكتور ANDRE BORG.

وحضر تقديم اوراق الاعتماد وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة زينة عكر، والامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، ومدير عام المراسم في القصر الجمهوري الدكتور نبيل شديد، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السيدة عبير علي.

ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها السفير في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني. بعد ذلك حيّا سفير كل من الدول الاربعة العلم، ثم عرض سرية من لواء الحرس الجمهوري، دخل بعدها الى صالون 22 تشرين وسط صفين من الرماحة، ومنه الى صالون السفراء حيث قدم اوراق اعتماده الى الرئيس عون كما قدم له اعضاء البعثة الدبلوماسية.

ولدى مغادرة كل سفير، بعد تقديم اوراق الاعتماد، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني.

ونقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم، كما تمنوا له التوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم. وحمّل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم الدبلوماسية.

وفي ما يلي نبذة عن سيرة حياة السفراء الذين قدموا اليوم اوراق اعتمادهم:

سفير المملكة المتحدة

- تقلب في مناصب إدارية عدة حيث عمل في قسم الشرق الأوسط التابع لوزارة خارجية بلاده وفي قسم المنظمات الدولية التابعة للوزارة عينها.

- شغل منصب السكرتير الثاني لبعثة بلاده لدى الأمم المتحدة في نيويورك، كما عمل في سفارة بلاده في واشنطن حيث عين السكرتير الأول فيها.

- تولى منصب رئيس قسم اميركا الشمالية في وزارة خارجية بلاده.

- عمل نائبا لرئيس بعثة بلاده في كابول منذ العام 2020 حتى تعيينه سفيرا معتمدا في لبنان.

سفير جمهورية انغولا

- حائز على ماجستير في العلوم السياسية والدبلوماسية، في اختصاص الدبلوماسية والتعاون من جامعة السوربون في فرنسا.

- عين في العام 2019 سفيرا فوق العادة لبلاده لدى جمهورية مصر العربية، وكان عين قبل ذلك سفيرا فوق العادة لدى البرازيل، وسفيرا غير مقيم لبلاده في بوليفيا وتشيلي والاكوادور والبراغواي والبيرو والاوروغواي.

- تقلب في مناصب إدارية عديدة ومن بينها تعيينه مديرا لافريقيا والشرق الأوسط لدى وزارة العلاقات الخارجية في بلاده.

- كما عين مستشارا رئيسيا لثلاثة وزراء خارجية في بلاده.

- شغل كذلك مناصب اكاديمية عدة حيث عمل أستاذا محاضرا في الشؤون الاقتصادية والعلاقات الدولية، وله مؤلفات عديدة تناولت مرحلة ما بعد الحرب في انغولا والعلاقات بين انغولا وغانا وبناء نظام دفاعي خاص لدول التعاون الافريقي.

سفير جمهورية مولدوفا

- حائز على إجازة في العلوم الحسابية من جامعة شي زي ناو في مولدوفا واجازة في الاقتصاد من المعهد الوطني للاقتصاد في العاصمة الأوكرانية.

- تابع دورات عديدة لدى منظمات الأمم المتحدة

- تقلب في مناصب إدارية عديدة حيث عمل مديرا لمركز الإحصاءات في مولدوفا ورئيسا للبعثة التنفيذية الإدارية في عاصمة بلاده قبل ان يتولى منصب رئيس قسم العلاقات الاقتصادية الخارجية التابع لوزارة الاقتصاد المولدوفية.

- عين سفيرا لبلاده في سويسرا وممثلا دائما لبلاده لدى الأمم المتحدة في جنيف.

- عين مستشارا لرئيس منطقة غاغوز لشؤون الخارجية والاستثمار قبل ان يعين ممثلا دائما لبلاده لدى منظمة دول البحر الأسود للتعاون والاقتصاد.

- عين سفيرا لجمهورية مولدوفا لدى تركيا في العام 2020 وحتى اليوم.

سفير جمهورية مالطا

- محام وحائز على دكتوراه في الحقوق من جامعة مالطا كما تابع دراسات تخصصية في القانون والعلوم الإنسانية، وحاز على منحة من الجامعة الكاثوليكية لقلب يسوع في ميلانو لدراسة إدارة الاعمال.

- تقلب في مناصب عديدة كما حاز على إجازة روبرت شومان التي استفاد منها للعمل كمترجم في البرلمان الأوروبي كما عمل محاميا لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

- عين سفيرا للسياسات الشبابية في العام 2002 وحاز في العام 2003 على جائزة افضل مشروع أوروبي متوسطي للشباب من قبل الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

- تابع دورات تدريبية لدى الاتحاد في شؤون عديدة لاسيما في علم الاثار والثقافة والجذور المتوسطية.

برقية امير الكويت

على صعيد آخر، تلقى رئيس الجمهورية برقية تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك من امير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح جاء فيها: " يطيب لي ان اعرب لكم عن خالص التهاني واطيب الامنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى تعالى ان يعيده على بلدينا الشقيقين وعلى الامتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وينعم على فخامتكم بموفور الصحة والعافية، وان يحقق للجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والتطور والنماء".