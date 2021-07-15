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وهاب: للحريري ملفات مالية وجنائية في السعودية

15
JULY
2021
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الجمهورية: شدّد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق، وئام وهاب في حديث تلفزيوني على أن "رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لا يريد تشكيل الحكومة"، معتبراً أن "الحريري تصرف بقلة احترام عندما قدم التشكيلة اليوم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون طالباً منه إعطاء الجواب غداً حول قبوله بتلك التشكيلة"، مؤكداً أن "عون سيرفض تلك التشكيلة".

 

وأوضح أن المشكلة التشكيل تبدأ "بأن الحريري لديه مشكلة مع السعودية ومن دون دعم السعودية لا يستطيع الحريري تشكيل الحكومة"، محذراً من أننا أصبحنا في قلب الإنهيار المالي والاقتصادي وليس على حافته، موضحاً أن "لا استقرارا في لبنان دون الاستقرار في سوريا وهذه هي معادلة الجغرافيا والتاريخ والمنطق، فلا استقرار في لبنان دون فك الحصار على سوريا، لافتاً الى أن "أمراء الحرب مستفيدون من الإنهيار".

 

واعتبر رئيس حزب التوحيد العربي "أن المشكلة الحقيقية تكمن في الحصار الأميركي على لبنان بهدف إضعاف "حزب الله" والذي حصل أن كافة المؤسسات انهارت وليس "حزب الله".

 

وحول تناول الشأن اللبناني في اللقاء الثلاثي السعودي – الأميركي – الفرنسي، أكّد وهاب أن السعوديين أبدو تجاوباً مع الأميركيين والفرنسيين بمساعدة لبنان بعد تشكيل الحكومة، كاشفاً أن دولة "الإمارات تحترم الدور السعودي في لبنان وتقف وراءه وأن السعوديين لا يردون أن يصل الوضع في لبنان الى الفوضى والدولة الى تحلل، خاصة وأن السعودية لديها مصالح في لبنان إتفقنا معها أم لا وعلينا احترام هذه المصالح مطالباً بذهاب فريق من المسؤولين الى السعودية للبحث في الوضع اللبناني، مشدّداً على أن "القرار الخليجي بشأن لبنان يجب أن يصدر من السعودية وباقي دول الخليج تقف وراءه".

 

وأوضح أن الحريري لديه ملفات مالية وجنائية في السعودية وهو متهم بملفات مالية هو والتويجري وأخذ أموال من السعودية لمشاريع في لبنان وبددها، وهو مطالب بتصحيح وضعه في السعودية".

 

وفي ما يتعلق بمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتبر وهاب أن تلك المبادرة هي في أن يقدم الحريري تشكيلته الوزارية وليس في تعجيل التشكيل لحفظ الاستقرار في لبنان".

 

وأيّد وهاب فرض العقوبات الأوروبية على كل المعرقلين لتشكيل الحكومة ومع حجز أموال كل الذين تعاطوا في الشأن العام وهربوا الأموال، معتبراً أن "سياسة فرض العقوبات قد تنجح لأن الجميع لديه مصالح مع الإتحاد الأوروبي، لافتاً الى أن "جميع القطاعات والمرافق اللبنانية بحاجة لإدارة أوروبية حتى تنهض"، مشدداً على أن "العقوبات قد تساعد في دفع عملية التشكيل".

 

وحذّر وهاب من أن"لبنان ذاهب الى التحلل والفوضى في كافة المؤسسات العامة وحتى في الجيش بسبب الإنهيار المالي والاقتصادي والمعيشي الحاصل اليوم"، داعياً الأوروبي للخروج من سذاجته في التعاطي مع ملفات المنطقة وبالتحديد سوريا، مؤكداً حاجة لبنان الى غطاء عربي والى حد أدنى من التنسيق المصري والسوري والعراقي والخليجي لتحقيق الاستقرار فيه وبدون الغطاء العربي وعودة الاستقرار الى سوريا لا استقرار في لبنان"، موضحاً أن "لبنان طوال عمره يسير عبر الوصاية الخارجية وليس الداخلية".

الجمهورية
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