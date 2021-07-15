عناوين الصحف ليوم الخميس 15 تموز 2021

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الأخبار: القضاء يلاطف قَتَلة النساء

الرئيس المكلف «يمهل» رئيس الجمهورية ساعات: قبول التشكيلة «احتمال قائم»؟





الديار: اللعب السياسي على انقاض وطن : من مصر الى بعبدا.. الحريري يرمي التشكيلة وعون يفكك «القنبلة» !

نداء الوطن: "العفو الدولية": لرفع الحصانات عن جميع المسؤولين اللبنانيين فوراً

الحريري "عايز ومستغني"... وجواب عون "لا معلّق ولا مطلّق"!



اللواء: تشكيلة «التعايش المر».. والحريري يسقط تلاعب عون بالوقت!

تنسيق مصري - فرنسي والحكومة مدخل التدفقات المالية.. والبابا لعدم إضاعة الفرصة

البناء: إحاطة دوليّة وإقليميّة لمولود حكوميّ دخل الشهر التاسع ويحتاج عمليّة قيصريّة للولادة / الحريريّ في بعبدا بتشكيلة من 24 وزيراً طالباً الجواب السلبيّ اليوم للاعتذار تلفزيونياً / عون لن يجيب قبل الاثنين وجوابه ملاحظات للنقاش يواكبها موفدو باريس والقاهرة /



الجمهورية : عون والحريري: جواب نهائي!

العرض الأخير: حكومة أو لا حكومة



النهار: ساعات للاعتذار ..او لاختراق "عجائبي"؟

the daily star: 'Moment of truth': Hariri awaits Aoun’s response

l'orient le jour: Hariri : L’heure de vérité a sonné