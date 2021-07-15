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عناوين الصحف ليوم الخميس 15 تموز 2021

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الأخبار: القضاء يلاطف قَتَلة النساء

الرئيس المكلف «يمهل» رئيس الجمهورية ساعات: قبول التشكيلة «احتمال قائم»؟

 

 

 

الديار: اللعب السياسي على انقاض وطن : من مصر الى بعبدا.. الحريري يرمي التشكيلة وعون يفكك «القنبلة» !

 

 

 

 

نداء الوطن: "العفو الدولية": لرفع الحصانات عن جميع المسؤولين اللبنانيين فوراً
الحريري "عايز ومستغني"... وجواب عون "لا معلّق ولا مطلّق"!

 

 

 


اللواء: تشكيلة «التعايش المر».. والحريري يسقط تلاعب عون بالوقت!
تنسيق مصري - فرنسي والحكومة مدخل التدفقات المالية.. والبابا لعدم إضاعة الفرصة

 

 

 

البناء: إحاطة دوليّة وإقليميّة لمولود حكوميّ دخل الشهر التاسع ويحتاج عمليّة قيصريّة للولادة / الحريريّ في بعبدا بتشكيلة من 24 وزيراً طالباً الجواب السلبيّ اليوم للاعتذار تلفزيونياً / عون لن يجيب قبل الاثنين وجوابه ملاحظات للنقاش يواكبها موفدو باريس والقاهرة /

 

 


الجمهورية : عون والحريري: جواب نهائي!

العرض الأخير: حكومة أو لا حكومة

 

 

 


النهار: ساعات للاعتذار ..او لاختراق "عجائبي"؟

 

 

 

 

the daily star: 'Moment of truth': Hariri awaits Aoun’s response

 

 

 

l'orient le jour: Hariri : L’heure de vérité a sonné

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