أسرار الصحف ليوم الخميس 15 تموز 2021

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقّع مسؤول دبلوماسيّ عربي أن تشهد الشهور المتبقية من العام تطوّرات دبلوماسيّة كبرى في العالم والمنطقة بخلاف توقعات المزيد من التأزم التي يتحدّث عنها الكثيرون، فمؤشرات التصعيد تخفي وراءها مفاوضات جادة حول كل الملفات وقد حققت اختراقات هامة في أغلب العناوين وبنت جسور التواصل بين مختلف العواصم المعنيّة.

خفايا

قالت مصادر دبلوماسية إن ربط تأجيل زيارة الرئيس سعد الحريري بزيارته للقاهرة وإعلان مصر بلسان رئيسها عن دعم حكومة برئاسته ودعوته لعدم الاعتذار بالتزامن مع زيارة المبعوث الفرنسي ولقاءاته المتعدّدة يجب أن تُفهم كسلة مترابطة لإحياء فرص تشكيل الحكومة. فالثنائيّ المصريّ الفرنسيّ هو الذي تدخّل لإنهاء أزمة الحريري مع ولي العهد السعودي قبل سنوات.

نداء الوطن:خفايا

لا يزال مصرف لبنان يمتنع عن اصدار تعميم يلزم المصارف بإزالة القيود غير القانونية على سحب الرواتب وملحقاتها، بعد ان تبلغ عن توافق بين مرجعية نقابية وجمعية المصارف على القبول الضمني بهذه القيود.



اللواء: أسرار

همس

تلعب دولة عربية كبرى دوراً محورياً في إعادة بناء التوازن الإقليمي، بما يشبه اتفاق واسع على هذه المهمة.



غمز

بلغ التباعد بين جمهور قوتين سياسيتين من لون واحد حداً ملموساً على خلفية التعامل مع الأزمات اليومية.



لغز

تتريث بعض الكتل في حسم موقفها من رفع الحصانة، بانتظار جلاء الموقف الحكومي؟