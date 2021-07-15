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الديار: حكومياً: تحديد مهلة لرئيس الجمهورية اقتصرت على 24 ساعة غير بريء

15
JULY
2021
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

علقت مصادر مطلعة على جو الاتصالات الحكومية، على ما حصل بالامس بالقول : تحديد الحريري لمهلة لرئيس الجمهورية اقتصرت على 24 ساعة، غير بريء هدفه محاولة حشر رئيس الجمهورية قبيل مقابلته المقررة مساء اليوم على قناة الجديد، مشيرة الى ان الرئيس عون رد بالمثل ممررا رسالة سياسية ودستورية ببرودة اعصاب مفادها : "تحشرنا نحشرك" واي نص دستوري يحدد مهلة لرئيس الجمهورية كالمهلة التي حددها الحريري؟

فاحترام الصلاحيات الدستورية لجميع السلطات المعنية بالتأليف واجب تقول المصادر التي تضيف:» عودوا للمادة 53 من الدستور! فكيف الحال مع تشكيلة لم يتشاور بشانها اصلا مع رئيس الجمهورية وفرضت عليه فرضا». 

الديار
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