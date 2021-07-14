لهذا السبب سدد ميشال المر وستديو فيزيون أكثر من مليارين وخمسماية مليون ليرة لبنانية

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن رئيس مجلس إدارة تلفزيون Mtv ميشال غبريال المر وشركة "ستديو فيزيون" سددا لوزارة الاتصالات الإلزامات المالية المتوجبة عليهما بحكم قضائي يتعلق بهدر المال العام في ملف التخابر غير الشرعي.

والحكم كان صدر عن محكمة استئناف الجزاء في جديدة المتن في نيسان من عام 2020، وهو جاء ضمن المهلة الزمنية المحددة من المحكمة وتبلغ فيه قيمة الغرامة نحو مليارين وخمسماية وأربعة وسبعين مليون ليرة لبنانية، مع الإشارة إلى أن محامي الدولة مصطفى قبلان هو من تابع تفاصيل الملف منذ الإدعاء، مرورا بالحكم القضائي المبرم، وصولا إلى تسديد الغرامة لصالح خزينة الدولة.