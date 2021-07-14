الحريري قدّم تشكيلة حكومية إلى الرئيس عون.. وهكذا علّقت رئاسة الجمهورية

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الرئيس عون التقى رئيس الحكومة المكلف في قصر بعبدا

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الرئيس الحريري: قدمت الى رئيس الجمهورية حكومة من 24 وزيراً

وتمنيت منه جواباً غداً لكي نبني على الامر مقتضاه

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مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: التشكيلة المقدمة تتضمن أسماء وتوزيعاً جديدين للحقائب والطوائف

وستكون موضع بحث ودراسة وتشاور ليبنى على الشيء مقتضاه

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الرابعة والنصف عصر اليوم في قصر بعبدا، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وتسلم منه تشكيلة جديدة. وأوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان التشكيلة تتضمن أسماء وتوزيعاً جديدين للحقائب والطوائف، وان رئيس الجمهورية ابلغ الرئيس الحريري انها ستكون موضع بحث ودراسة وتشاور ليبنى على الشيء مقتضاه.

تصريح الرئيس الحريري

وبعد انتهاء اللقاء مع الرئيس عون، تحدث الرئيس الحريري الى الصحافيين فقال:

" قدمت لفخامة رئيس الجمهورية حكومة من 24 وزيراً من الاخصائيين، بحسب المبادرة الفرنسية ومبادرة الرئيس بري في هذا المجال. وبالنسبة اليّ، يمكن لهذه الحكومة ان تنهض بالبلد وان تبدأ العمل جدياً لوقف الانهيار. وتمنيت على فخامة الرئيس الحصول على جواب غداً لكي نبني على الامر مقتضاه.

لقد دخلنا في الشهر التاسع في محاولة تشكيل حكومة، والآن حان وقت الحقيقة. وسنعلم غداً بإذن الله".

بيان مكتب الاعلام

وفي وقت لاحق، صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

" تسلم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عصر اليوم، من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، تشكيلة حكومية تتضمن أسماء جديدة وتوزيعاً جديداً للحقائب والطوائف مختلفاً عما كان تم الاتفاق عليها سابقاً. وطلب الرئيس الحريري من فخامة الرئيس جواباً عن هذه التشكيلة قبل ظهر غد الخميس.

وابلغ فخامة الرئيس الرئيس المكلف، ان التشكيلة المقترحة بالاسماء الواردة فيها وبالتوزيع الجديد للحقائب، ستكون موضع بحث ودراسة وتشاور ليبنى على الشيء مقتضاه".