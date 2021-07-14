جمعية "ع سطوح بيروت" تطلق مبادرتها الثانية

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تطلق جمعية "ع سطوح بيروت" مبادرتها الثانية بعد مبادرة "كتّر خيرك" اذ تقوم بتنظيم معرض بمنطقة البترون بالتعاون مع شركة "Monkey business"تحت عنوان "Batroun Union (#Batrounion)" من 28 تمّوز الى 1 آب 2021 في حديقة "بترونيات" لتشجيع السياحة المناطقية، ودعم الانتاج والصناعة المحلية ويعود ريعه لدعم العائلات المحتاجة ومساعدة الشباب المنتجين لتسويق منتجاتهم وهو الهدف الانساني الأساسي للجمعية خصوصاً بهذا الظرف الصعب.



يضمّ المعرض أكثر من 50 عارضاً لمختلف المجالات من مونة وثياب ومجوهرات وأشغال يدوية على مختلف أنواعها.

كما يتخلّل المعرض على امتداد الأيام ال 5 عروض لمواهب شبابية موسيقية وعروض رياضية وألعاب ترفيهية.



وتأتي هذه المبادرة كتشجيع للمنتج اللبناني وفتح مجال لدعم المونة والأشغال اليدوية على أنواعها مما يساهم بتفعيل السياحة في لبنان والمساعدة على تسويق المنتوجات والبضائع المحلية على مختلف أنواعها.

كما يسّر جمعية سطوح بيروت الاعلان انها ستقدم stands لشركات محلية صغيرة ومواهب متميزة، وإعطاء الفرصة لأكثر من 10 شركة ناشئة (STARTUPS) للترويج لمنتوجاتهم.