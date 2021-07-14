هذا ما أبلغته القاهرة للحريري (الحدث)

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أفادت مصادر الحدث أن "وفد مصري رفيع المستوى إلى بيروت قريبًا لدعم تشكيل الحكومة".



ووفق المصادر، فإنّ "القاهرة أبلغت الرئيس المكلف سعد الحريري أن مصر ستقود حوارًا عربيًا لدعم لبنان ومنع تصاعد الأمور"، لافتةً إلى أنّ "القاهرة ستدعو دولًا عربية عدة لاجتماعات تنسيقية حول لبنان".



هذا وأشارت المصادر، إلى أنّ "القاهرة طالبت الحريري بعدم الإعتذار عن تشكيل الحكومة".



وفي وقتٍ سابق اليوم الاربعاء، أكّد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال استقباله الرئيس المكلف سعد الحريري أن "على الأطراف اللبنانية تغليب المصلحة العليا للبلاد على المصالح الضيّقة".



ومن ثمّ استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس المكلف سعد الحريري في حضور وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس المخابرات العامة عباس كامل وتناول اللقاء اخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.