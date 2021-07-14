باسيل: نتمسّك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها وننبّه الى أي محاولة للتلاعب بقانون الانتخاب النافذ

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استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، اليوم، سفير تركيا علي بارش أولوسوي، وجرى عرض الاوضاع العامة والتطورات السياسية.

ثم التقى الرئيسة السابقة لبعثة الاتحاد الأوروبي، إيلينا فالنسيانو، التي تولت مراقبة الانتخابات النيابية في 2018.

وأكد باسيل تمسّك التيار بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، منبّها الى أي محاولة للتلاعب بقانون الانتخاب النافذ تشكل ذريعة للبعض لإرجائها.

وأشار الى استعداد التيار لإقرار أي تحسينات على القانون، مشددا على حتمية أن يقترع المنتشرون. كما حضّ بعثة الاتحاد الأوروبي على لحظ آلية مراقبة جدية للتمويل الانتخابي، في ظل تنامي مجاهرة بعض الأحزاب والأطراف باللجوء الى المال السياسي.

وذكّر باسيل بأن التيار سبق أن رفض مرتين التمديد الذي حصل للمجلس النيابي في العهد السابق، ولم يأل جهدا للحفاظ على التقليد الديمقراطي اللبناني بإحترام الاستحقاقات الدستورية ومنع التلاعب بالإرادة الشعبية أو مصادرة حق اللبنانيين في إختيار ممثليهم وفق القاعدة الديمقراطية المعروفة، قاعدتي الميثاقية والتمثيل الصحيح.