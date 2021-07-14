الرئيس عون: لبنان مقبل بعد تشكيل الحكومة على تطبيق خطة نهوض اقتصادية ونرحب باي دعم يقدمه الصندوق

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الدكتور محي الدين، مسؤول صندوق النقد الدولي: صندوق النقد الدولي سيخصص لبنان بـ 860 مليون دولار من ضمن برنامج قيمته 650 مليار دولار توزع على 190 دولة خلال الشهرين المقبلين

اعرب رئيس الحمهورية العماد ميشال عون عن امتنان لبنان للدعم الذي يقدمه صندوق النقد الدولي للمساعدة على تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها. واكد الرئيس عون خلال استقباله قبل ظهر اليوم ممثل لبنان والمجموعة العربية في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الدكتور محمد محي الدين، ان لبنان مقبل بعد تشكيل الحكومة الجديدة على تطبيق خطة نهوض اقتصادية تتضمن إصلاحات تشريعية تحقق الشفافية إضافة الى اعتماد توزيع عادل ومنصف للخسائر، بهدف إعادة استنهاض الاقتصاد الوطني.

ورحب الرئيس عون باي دعم يقدمه صندوق النقد الدولي شاكرا للدكتور محي الدين على ما ابداه من حرص الصندوق على تقديم المساعدة للبنان في مجالات عدة لاستنهاض الاقتصاد من خلال تحديث خطة التعافي المالي على ضوء المستجدات التي طرأت بعد انفجار مرفأ بيروت.

وكان الدكتور محي الدين اعلم الرئيس عون ان صندوق النقد الدولي سيعمد الى تخصيص لبنان بما يوازي 860 مليون دولار أميركي من ضمن برنامج متكامل بوحدات حقوق السحب الخاصة تبلغ قيمته 650 مليار دولار توزع على 190 دولة وذلك خلال الشهرين المقبلين.