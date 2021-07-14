معلوف: الكرة الآن في ملعب الحريري

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تمنى النائب إدي المعلوف ان "يكون الرئيس المكلف سعد الحريري وقبل ساعات من توجهه الى بعبدا، قد أخذ العبر من أشهر التكليف التسعة، ويذهب اليوم بتشكيلة حكومية من 24 وزيرا تناسب الواقع الذي نعيشه وليس من ضمن برنامج معد مسبقا في إطار إيجاد الإخراج المناسب للاعتذار".

وأكد المعلوف، في حديث إذاعي، أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يقبل بأي طرح حكومي خارج النقاط التي يلتزم بها في عملية التأليف"، مشددا على أن "المفاوضات التي حصلت سابقا ذللت العقبات، والكرة الآن في ملعب الرئيس المكلف الذي، على ما يبدو، يرغب بالقيام بما يتناسب مع مصالحه الشخصية وليس مع مصلحة البلاد".

ورأى أن "الكلام لم يبلغ بعد مرحلة البديل من الحريري"، مؤكدا "التمسك بأمل ولادة الحكومة".