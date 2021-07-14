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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 14 تموز 2021

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 الأخبار: سوريا: الاحتلال الأميركي يترقّب الأسوأ

الحريري إلى بعبدا بتشكيلة مرفوضة سلفاً... ولا اتفاق على البديل | مسرحية الاعتذار: الفصل الأخير

 

 

الديار: الحريري يتخبط ويبحث عن مخرج "مشرف" للاعتذار..وفهمي بمواجهة أهالي ضحايا المرفأ
الروس بدخول مفاجىء على الخط وحزب الله للمراهنين على تدويل الأزمة: واهمون!
رفع الدعم الكلي خلال شهر واجراءات "ترقيعية" تفاقم التضخم

 

 


نداء الوطن : الحريري بين قصرَيْ "الاتحادية" و"بعبدا" اليوم... و"الخبر اليقين" غداً
"توابيت" 4 آب: السلطة "فارّة" من وجه العدالة!

 

 

 

اللواء: «ليلة الغضب» بوجه فهمي.. ولقاء السيسي يحسم الوضع الحكومي
موفد ماكرون يحذر من استمرار الفراغ.. وغادة تدعي على المطالبين بإسقاط أهلية الرئيس!

 

 

 

البناء: واشنطن وطهران لقرب توقيع الاتفاق… وتقاسُم أدوار دول الجوار في أفغانستان / الحريري اليوم في بعبدا لتشكيلة تبرير الاعتذار… فهل تحدُث مفاجأة؟ / تصعيد في الحركة الداعمة لبيطار… والمجلس لوضع اليد على القضيّة!

 

 

 


النهار: تحرك متعدد الدول لاستدراك إعتذار الحريري

 

 

 

 

الجمهورية: بدء العد العكسي للحسم الحكومي

 

 



the daily star: Hariri set to present Aoun with govt lineup

 

 

 

l'orient le jour: Devant la maison de Fahmi, la colère des parents de victimes explose

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