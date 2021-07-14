أسرار الصحف ليوم الأربعاء 14 تموز 2021

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

رصدت مصادر إعلاميّة فلسطينيّة بداية لتداعيات نشر الفيديو الخاص بعملية أسر الجنديين في تموز 2006 توقعت معها أن يفتح النقاش مجدداً حول مدى جهوزيّة جيش الاحتلال لمنع تسلل المقاومة إلى المستوطنات سواء في غلاف غزة او منطقة الجليل في ضوء الفشل الذي يظهره الفيديو لقدرة جيش الاحتلال على التحرّك.

خفايا

توقعت مصادر قانونيّة ونيابيّة أن يتم نقل ملف تفجير المرفأ بعد قرار المحقق العدلي ملاحقة النواب الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء عبر انعقاد قريب للمجلس الذي يترأسه رئيس مجلس القضاء الأعلى وقيامه بتعيين نائب عام من قضاة النيابات العامة يعمل بالتوازي مع عمل المحقق العدليّ.

نداء الوطن: خفايا



عُقِدت اجتماعات خارج وزارة المالية بين مستشارين في مكتب الوزير وبعض المقاولين للإتفاق حول تسديد مستحقاتهم بصورة مستعجلة وإعطائهم الأفضلية في استيفائها على حساب مستحقات المستشفيات ومساهمات المؤسسات العامة.

توقع مصدر في وزارة الطاقة والمياه إنهيار مؤسسة مياه البقاع خلال أشهر قليلة بفعل العجز المالي وضعف الجباية وتوقف الخدمات، بالاضافة الى عشوائية الادارة التي اعتمدت على سياسة الحشو والتوظيف بين الحلفاء في محطات التكرير والادارة المركزية للمؤسسة.

اعتبر مصدر نقابي مستقل انه على الرغم من تعارض المصالح النظري بين نقابة موزعي المحروقات واتحاد النقل البري الا اننا نشهد تطابقاً تاماً في المواقف وفي الأولويات على حساب مصلحة النقل العام المشترك.

اللواء: أسرار

همس

تصر دولة كبرى على دور لها في تأليف الحكومة، باعتبار الأكثرية الحالية صديقة لها، من زاوية النفوذ الجيوسياسي في بلدين متجاورين.



غمز

اتصل مدير عام أحد الصناديق بالموظفين العاملين فيه، مبلغاً إياهم أنه بات في وارد الاستقالة، وانتهاء أعمال الصندوق.



لغز

رئيس إحدى الدوائر في إحدى الوزارات الذي احيل إلى التقاعد منذ سنتين ما زالت السيّارة التابعة لوزارته مركونة امام منزله، ولم تعد إلى الجهة المالكة لها.