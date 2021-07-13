أهالي انفجار المرفأ ينفذون غضبهم

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انطلق أهالي شهداء انفجار 4 آب منذ الساعة السادسة تقريبا بمسيرة سيارة مُتّجهين نحو منزل وزير الداخلية و البلديات محمد فهمي . و اثر تظاهرهم أمام منزل الأخير حدث تدافع بين أهالي الشهداء و القوى الأمنية المولجة حماية المنزل . و استطاع الأهالي خلال هذا التدافع خرق الحاجز الأمني و الدخول الي باحة مبنى الوزير في حكومة تصريف الأعمال . تطور التدافع الى اشكال بين الأهالي و عناصر قوى الأمن و سقوط عدد من الجرحى بصفوف المتظاهرين , تخلله تدخل قوة كبيرة من مكافحة الشغب لاخراج الأهالي من داخل المبنى مع اطلاق قنابل مسيلة للدموع .