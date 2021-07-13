حمدان يزور سفير الجمهورية الجزائرية

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زار أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون العميد مصطفى حمدان رافقه أعضاء الهيئة الأخ فؤاد حسن والأخ محمد قليلات والأخ توفيق الحجيري، سعادة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد الكريم الركايبي في مقر السفارة في بيروت.



قدّم المرابطون التهنئة بالذكرى ال٦٧ لثورة الجزائر، مؤكدين أن ثورة الجزائر العظيمة كانت وستبقى في الوجدان العربي، مثلاً ومثالاً لقدرة أهلنا الجزائريين وعظمة تضحياتهم في سبيل الاستقلال والسيادة الوطنية.



شدد المرابطون أن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ستبقى الحارس الأمين على توحيد كل الجهود العربية، وتجميع عناصر القوة من أجل صون الأمن القومي العربي، وحمايته من كل الاعتداءات الخارجية والداخلية، مثمنين دور الجزائر رئاسة وحكومة وجيشاً وشعباً في دعم قضية فلسطين، حيث قدموا الكثير الكثير من أجل هذه القضية المركزية العربية.



بدوره، شكر السفير الجزائري عبدالكريم الركايبي المرابطون، مؤكداً على أهمية توحيد الجهود من اجل حماية الأمن والأمان للبنانيين جميعاً، داعياً إلى الحوار الوطني الذي يتيح الخروج من هذه الأزمة السياسية والضائقة المعيشية التي يعيشها اللبنانيون جميعاً.