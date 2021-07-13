living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

في قضية انفجار المرفأ..

13
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في قضية انفجار المرفأ، تحركات متواصلة لأهالي الشهداء طلباً للعدالة من باب المطالبة برفع الحصانات ومنح الأذونات، على وقع حركة نيابية ناشطة، من أفكارها وفق معلومات ال أو.تي.في. اعداد مذكرة تطلب التوسع بالتحقيقات، واعطاء اذن الملاحقة بحق المعنيين أمام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. غير ان ما سبق لا يعني أن جميع الكتل تبلغت، أو أنها وافقت، في وقت طرح أكثر من خبير دستوري وقانوني عبر الOTV اسئلة حول الغاية الفعلية من الفكرة المطروحة. وفي سياق متصل، أعلن تكتل لبنان القوي اليوم تأييده لطلب المحقق العدلي رفع الحصانات، مؤكداً استعداده للقيام بكل ما يلزم من خطوات لإنجاز التحقيق

أما في ملف تشكيل الحكومة، فترجيح لاعتذار الرئيس سعد الحريري، مع فرصة اخيرة للمشاورات الداخلية والخارجية، حيث سجلت اليوم زيارة قام بها باتريك دوريل لبيت الوسط ثم البياضة، واتصال من ميخائيل بوغدانوف برئيس التيار الوطني الحر، تخلله بحث في الضرورة القصوى للإسراع في تشكيل حكومة. وفي هذا السياق، شددت أوساط سياسية متابعة عبر ال أو.تي.في. على ان اعتذار الرئيس سعد الحريري لم يكن يوماً الهدف، بل تشكيل حكومة مبنية على الدستور والميثاق ووحدة المعايير، من أشخاص كفوئين قادرين على مواجهة الأزمة بناء على خطة واضحة. وجددت الاوساط الاشارة الى ان المطلب الاول هو نجاح الحريري في التشكيل بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، اما المطلب الثاني فهو الخروج من المراوحة في حال فشل التشكيل. ففي التشكيل السليم اذا نجح، انتصار للجميع، اما الاعتذار اذا صار امراً واقعاً، فخسارة بسبب الوقت الذي ضاع من دون طائل.
واليوم، أكد تكتل لبنان القوي أنه يتطلع بأمل كبير الى الزيارة التي يعتزم رئيس الحكومة المكلف القيام بها الى قصر بعبدا، آملاً وبصدق في ألا تكون زيارة رفع عتب، بل أن تكون فرصة جدية ليناقش مع رئيس الجمهورية بصدق مسألة تشكيل حكومة وفق الآليات والمعايير الدستورية والميثاقية، بحيث تولد حكومة قادرة على الإصلاح، خصوصا بعدما تم تذليل كل العقبات الداخلية من أمامها.

أما العناوين المعيشية، بدءاً بسعر صرف الدولار، ومروراً بالدواء والمحروقات والاسعار، فتتطلب معالجة جذرية، من دون أن يعني ذلك أن المعالجات المؤقتة لا تنفع مرحلياً، كما حصل مثلاً في قضية المحروقات. غير ان البداية من العدالة في ملف انفجار الرابع من آب.

 

OTV News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout