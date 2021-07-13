living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تكتل "لبنان القوي": أمل كبير الى الزيارة التي يعتزم رئيس الحكومة المكلف القيام بها الى قصر بعبدا..

13
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، وأصدر البيان الآتي:
 
1-يتطلع التكتل بأمل كبير الى الزيارة التي يعتزم رئيس الحكومة المكلف القيام بها الى قصر بعبدا، آملاً وبصدق في ألا تكون زيارة رفع عتب، بل أن تكون فرصة جدية ليناقش مع رئيس الجمهورية بصدق مسألة تشكيل حكومة وفق الآليات والمعايير الدستورية والميثاقية، بحيث تولد قبل عيد الأضحى حكومة قادرة على الإصلاح تكون بمثابة هدية الى اللبنانيين، خصوصا بعدما تم تذليل كل العقبات الداخلية من أمامها. ويؤكد التكتل في هذا الإطار دعمه الكامل لحكومة تنجز الاصلاحات المطلوبة، فتحظى بثقة مجلس النواب واللبنانيين والمجتمع الدولي.
 
2-يعلن التكتل تأييده طلب المحقق العدلي رفع الحصانات في قضية انفجار مرفأ بيروت، ويؤكد استعداده القيام بكل ما يلزم من خطوات لإنجاز التحقيق، بما يؤدي الى كشف الحقيقة وإحقاق العدالة وتبيان كل من قصّر وأهمل وارتكب، سواء بإدخال النيترات واستعماله أو تهريبه، مما يمكن أن يكون قد أدى الى التسبب بالإنفجار، الى جانب وجوب تبرئة كل من قام بواجباته فحذّر من وقوع الإنفجار.
 
3-يطالب التكتل المصرف المركزي باتخاذ كل الخطوات لتكون منصته الرسمية الوحيدة التي تجري من خلالها عمليات بيع وشراء الدولار مع ضرورة تقيدها بدوام عمل محدد والزام الصيارفة بالتعامل من خلالها. كما يطالب المصرف المركزي بالقيام بواجباته لتوفير المواد الأساسية للأسواق وخصوصاً ما يتعلق بالمحروقات والدواء. ويطالب اللجنة الوزارية والوزراء المعنيين بالتقيد بالمهلة المحددة في القانون لإصدار البطاقة التمويلية واعتماد خطة ترشيد الدعم بما يؤدي سريعاً الى توفير المساعدات الى العائلات المحتاجة، وفي الوقت نفسه الى الحد من الهدر الحاصل جراء عمليات الدعم، تهريباً وتخزيناً. ويدعو التكتل الأجهزة الأمنية والقضائية الى تحمل المسؤولية الكاملة لضبطها.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout