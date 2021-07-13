لحود لفادي سعد: نزلو الادمغة من كوكب عطارد لكوكب الأرض سعادتك!

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ردّ جاي لحود على فادي سعد وكتب:

"انا ما شايف واحد بصوت ضد سلفة الفيول بيرجع بقول ما في كهرباء.

ما شايف واحد بيمشي مع المازوت بكلفة ٢ مليار دولار وبيوقف ضد الفيول بكلفة مليار دولار

خلي سمير يضويلك من لبن معراب ال atomic

نزلو الادمغة من كوكب عطارد لكوكب الأرض سعادتك "

وكان عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الدكتور فادي سعد غرد:

"استمرت الكهرباء مقطوعة لأكثر من أربعة أيام متواصلة عن بلدات وقرى منطقة البترون والعديد منها ليس فيها مولدات اشتراك، فكيف يُيَسّر الناس أمورهم؟ والسؤال الأهم كيف ينفق مسؤول مليارات الدولارات على قطاع الطاقة لنصل الى انقطاع الطاقة ويبقى يحاضر في العفة وهناك من يصفق ولو في العتمة"