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الرئيس عون: الانتخابات النيابية ستجري في موعدها في ربيع 2022 ولبنان يرحّب بوجود مراقبين أوروبيين

13
JULY
2021
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رئيس الجمهورية استقبل الرئيسة السابقة لبعثة الاتحاد الأوروبي التي تولت مراقبة الانتخابات النيابية في العام 2018
 
الاتحاد الاوروبي اكد استعداده لتكرار تجربة مراقبة الانتخابات النيابية في العام المقبل
 
رئيس الجمهورية: الجهد سينصب كي لا تستغل الاوضاع الاقتصادية للتأثير على حرية الناخب وخياراته
 
ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الرئيسة السابقة لبعثة الاتحاد الاوروبي التي تولت مراقبة الانتخابات النيابية في العام 2018 السيدة ايلينا فالنسيانو، التي استقبلها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها في ربيع 2022، وان لبنان يرحّب بوجود مراقبين اوروبيين لمتابعتها كما حصل في العام 2018.
 
وشدد الرئيس عون على ان الدولة ستتخذ كل الاجراءات المناسبة كي تتم الانتخابات في اجواء ديموقراطية وامنية مناسبة، مع التشديد على الشفافية لتأمين اوسع مشاركة شعبية فيها.
 
ولفت رئيس الجمهورية الى ان الجهد سينصب هذه المرة كي لا تستغل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطنون للتأثير على حرية الناخب وخياراته، الامر الذي يفرض تعزيز الاشراف على تمويل الحملات الانتخابية، فضلاً عن تعزيز صلاحيات هيئة الاشراف على الانتخابات في مجالي الرقابة والمعاقبة.
 
ونوّه الرئيس عون بالتقرير الذي قدمته اللجنة التي رأستها السيدة فالنسيانو عن انتخابات العام 2018، والذي اشار يومها الى ان الانتخابات تمت في شكل جيد، مع توصيات بضرورة اعتماد اصلاحات والتأكيد على اهمية مشاركة المغتربين اللبنانيين في عملية الاقتراح.
 
وشدد رئيس الجمهورية على دعمه للاصلاحات التي من شأنها تحسين مستوى التمثيل الديموقراطي في لبنان، وتعزيز حضور المرأة في الانتخابات، لافتاً الى ان النظام النسبي الذي اعتمد خلال انتخابات 2018 امّن تمثيلاً أفضل لكافة الفئات والتيارات في لبنان.
 
وأعرب الرئيس عون عن امله في ان تكون جائحة كورونا قد تراجع تأثيرها مع موعد الانتخابات النيابية المقبلة في 2022، وإلا فإن معايير التباعد الاجتماعي ستعتمد لتأمين الظروف الصحية الملائمة.
 
وكانت السيدة فالنسيانو عبّرت للرئيس عون عن شكرها للتعاون الذي لقيته البعثة التي رأستها في العام 2018، الامر الذي مكّنها من تنفيذ المهمة التي اتت من اجلها. واشارت الى ان الاتحاد الاوروبي على استعداد لتكرار تجربة مراقبة الانتخابات النيابية في العام المقبل.
 
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