العبسي يطلع نواب الكاثوليك على مضمون لقاءات الفاتيكان

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ترأس بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة الاجتماع الدوري لنواب الطائفة ضم النواب نعمة طعمة. ميشال موسى ميشال ضاهر نقولا صحناوي ادي معلوف وجورج عقيص.

واعتذر النائبان البير منصور لاسباب صحية وسليم خوري لارتباطه بموعد سابق.

استهل العبسي الاجتماع عارضا للنواب تفاصيل اللقاءات التي حصلت في حاضرة الفاتيكان خلال يوم الصلاة والتأمل الذي دعا اليه قداسة البابا فرنسيس. واطلعهم على ابرز النقاط التي تضمنها اللقاء مع قداسته. وعلى رؤيته لحل الازمة خصوصا انها تخطت الخطوط الحمر ولا سيما لجهة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية حيث بات اللبنانيون على ابواب الفقر والعوز.

واتفق المجتمعون على اجراء خلوة قريبة لترجمة التطلعات والخروج بحلول تساعد على تخطي المرحلة