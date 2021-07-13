هيئة قضاء بعبدا: "‎أعرض عن الجاهل السفيه ‎فكلّ ما قال فهو فيه"

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أصدرت هيئة قضاء بعبدا في التيار الوطنيّ الحرّ بيانًا ردًّا على بعض من تقدم بشكوى مشكّكين في أهليّة فخامة رئيس الجمهورية بتولي مقاليد الحكم وجاء فيه:

‎في كل مرة نعتقد بأن السفالة والانحطاط بلغا الذروة يتحفنا البعض بابداعات جديدة.

‎ولعل آخرها قيام بعض السفهاء بمحاولة تعيير فخامة الرئيس العماد ميشال عون بسنه وهم يجهلون أو يتجاهلون بأن أبرز رؤساء العالم وأطبّائه وعلمائه يتجاوزون الرئيس سنًّا وهم كما الرئيس لا يزالون في عزّ عطائهم.

‎لعلّ هولاء السفهاء لا يعلمون بأن ما تعلّمناه عن آبائنا وأجدادنا هو "لِما عندو كبير يشتري كبير" ربما لأنّ هؤلاء لا ابآء لهم .

‎وفي كلّ الأحوال يحضرنا في هذه الأيام ما قاله الإمام الشافعي :

‎ما ضرّ بحر الفرات يوما

‎إن خاض بعض الكلاب فيه