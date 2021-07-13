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خليط "ماء وملح" بدلا من "فايزر" في لبنان؟! .. إليكم الحقيقة

13
JULY
2021
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نفت إدارة مستشفى البترون "نفياً قاطعاً ما يتمّ تداوله في الإعلام عن التلقيح الذي يجري في الخيمة الخاصة به".



وأكدت في بيان أن "جميع اللقاحات التي أُعطيت داخل الخيمة هي قانونية مائة بالمائة، ومُراقبة من الجهات الرسمية وتخضع لكافة شروط وزارة الصحة العامة. وما يتمّ تداوله على أن بلدية أميون قد اشترت لقاحات مزوّرة من المستشفى هو عارٍ عن الصحة اطلاقاً، ويجب التحري عن المعلومات المغلوطة التي كانت تقدمها لهم الممرضة العاملة في البلدية ذاتها. “



واضافت:” أما ما يجري خارج الخيمة فلا علاقة للمستشفى به لا من قريب ولا من بعيد، والممرضة المذكورة في الاعلام لا تمتّ لمستشفى البترون بأي صلة وهي غير مُستخدمة فيه بل تعمل في بلدية أميون. وبالتالي جميع ما يتمّ تداوله عن الموضوع هو غير صحيح بتاتاً، وإن مستشفى البترون غير مسؤول عما يجري خارج المنصة الخاصة به.”



البترون في 13/7/2021

الادارة

وكان تم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمعلومات عن تلقي مواطنين في البترون لقاحا مغشوشاً اعطي لهم على أساس انه فايزر ليتبين انه خليط من الماء والملح. وأضاف المعلومات نقلا عن مصدر أن اللقاح المغشوش اعطي من خارج إطار منصة كوفاكس من قبل أحد الأطباء في المستشفى بالتعاون مع ممرضة.

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