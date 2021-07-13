طوابير "البنزين" .. إختفت!

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يبدو أن مشاهد الطوابير أمام المحطات والتي اعتاد المواطن تأمّلها يوميًا خلال تنقّلاته، باتت على وشك الاختفاء حيث لوحظ اليوم وبعكس الأيام السابقة، أن أعداد السيارات التي تنتظر دورها لتعبئة مادة البنزين، أقل بكثير من تلك التي شاهدناها في الأسابيع القليلة الماضية.



السر في هذا التغيّر الملفت، هو أن البواخر التي كانت متوقفة في المياه اللبنانية بدأت بتفريغ حمولتها وتزويد المحطات بالبنزين، فارتاح السوق وتضاءلت الزحمة أمام المحطات، وذلك نتيجةً للإجتماعات التي عُقدت في قصر بعبدا لمعالجة أزمة المحروقات والاجراءات التي اتخذت لتمكين "مصرف لبنان" من القيام بالترتيبات اللازمة.